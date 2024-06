Dronele ucrainene au făcut prăpăd în Rusia și în Crimeea FOTO/VIDEO

Dronele ucrainene au atacat, în noaptea de joi, 20 iunie, patru rafinării din regiunile Krasnodar și Astrahan din Rusia, precum și locuri în care dronele rusești de tip Shahed sunt depozitate și pregătite pentru folosire, a informat Statul Major al armatei Ucrainei, informează Kyiv Independent.

Rusia a susținut că a doborât peste 100 de drone într-o atac în masă asupra Crimeei, regiunilor Krasnodar și Volgograd. Canalele ruse de Telegram au susținut că dronele au vizat un aerodrom militar din Eisk în timpul atacului asupra regiunii Krasnodar.

One of the most massive drone attacks on Russian territory took place at night. More than a hundred drones attacked oil and gas infrastructure in Crimea, Krasnodar Krai, Adygea and Volgograd Oblast. The consequences are being specified. pic.twitter.com/4Ikan5YErl