Orașele rusești Saratov și Engels au fost vizate de cel mai intens atac cu drone din întreaga perioadă a războiului, în noaptea de joi, 20 martie, susține guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busarghin, care a confirmat izbucnirea unui incendiu la baza aeriană locală.

Locuitorii din zonă au raportat o alertă de raid aerian, urmată de o serie de explozii. Conform canalelor de Telegram rusești, cel puțin patru explozii au fost auzite în jurul orei 4 dimineața, potrivit canalului Mash.

Orașele Engels și Saratov se află în apropierea bazei militare Engels-2, care adăpostește bombardiere strategice ce sunt utilizate frecvent pentru atacuri aeriene asupra Ucrainei. Canalul de știri independent Astra a relatat despre explozii în apropierea acestei baze.

Guvernatorul Busarghin a declarat că locuitorii din apropierea aerodromului sunt evacuați.

Potrivit canalului de Telegram "The Shot", un alt incendiu a izbucnit în zona unui depozit de petrol din Engels. Autoritățile ruse nu au comentat încă despre posibilele daune aduse infrastructurii petroliere.

