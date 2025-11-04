Uzină din Rusia avariată în urma unui atac cu drone. Ținta era la 1.500 de km de granița ucraineană VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:50
525 citiri
Uzină din Rusia avariată în urma unui atac cu drone. Ținta era la 1.500 de km de granița ucraineană VIDEO
Uzină din Rusia atacată de drone ucrainene Foto: Captură video/X/@nexta_tv

Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi, 4 noiembrie, autorităţile regionale, relatează Reuters.

Uzina din regiunea Başkortostan, situată la aproximativ 1.500 km de graniţa ucraineană, în Munţii Ural, funcţiona în regim non-stop, a declarat şeful regiunii Başkortostan, Radi Habirov. El a adăugat că ambele drone implicate în atacul din timpul nopţii au fost distruse.

Administraţia oraşului Sterlitamak, unde se află uzina, a declarat că niciunul dintre cei cinci muncitori din interior nu a fost rănit.

Ministerul rus al Apărării a informat în raportul său zilnic că, pe lângă cele două drone doborâte deasupra regiunii Başkortostan, sistemele sale de apărare au distrus 83 de drone deasupra altor şapte regiuni ruseşti.

Kievul şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit Ucrainei, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, dar Ucraina susţine că acestea sunt o legitimă autoapărare în războiul de agresiune declanşat de Rusia în februarie 2022.

Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO
Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat...
Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO
Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, serviciul de informaţii...
#razboi Ucraina, #atac ucraina in rusia, #uzina, #atac drone ucraina, #rafinarie rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
ObservatorNews.ro
Fructul care a devenitomarfa rara. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
  2. Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Care sunt temele de pe agenda discuțiilor, în contextul redimensionării trupelor americane
  3. Amenzi uriașe pentru persoanele care jignesc angajați ai statului. Proiectul de lege este susținut de Guvern
  4. Percheziţii DIICOT de amploare în Bucureşti şi Dâmboviţa. Evaziune fiscală de peste 8 milioane de lei
  5. Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a fost ucis de un cetățean român, în Italia. Bărbatul s-a predat la poliție, dar inițial fugise de la locul faptei
  6. Uzină din Rusia avariată în urma unui atac cu drone. Ținta era la 1.500 de km de granița ucraineană VIDEO
  7. Descinderi în Munții Rodnei: Rețea de hoți de lemn, destructurată. Procurorii anunță prejudicii-record în operațiunea „Jupiter 4”
  8. Un musulman ar putea ajunge primar al orașului New York. Zohran Mamdani propune transport în comun gratuit și taxarea suplimentară a bogaților
  9. Tramvai și autobuz STB, implicate într-un accident în Drumul Taberei. Opt persoane, rănite VIDEO
  10. Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă