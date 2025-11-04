Uzină din Rusia avariată în urma unui atac cu drone. Ținta era la 1.500 de km de granița ucraineană VIDEO

Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi, 4 noiembrie, autorităţile regionale, relatează Reuters.

Uzina din regiunea Başkortostan, situată la aproximativ 1.500 km de graniţa ucraineană, în Munţii Ural, funcţiona în regim non-stop, a declarat şeful regiunii Başkortostan, Radi Habirov. El a adăugat că ambele drone implicate în atacul din timpul nopţii au fost distruse.

Administraţia oraşului Sterlitamak, unde se află uzina, a declarat că niciunul dintre cei cinci muncitori din interior nu a fost rănit.

🔥Russian industry in flames: Ukrainian drones hit multiple facilities In Sterlitamak, according to the regional governor, a water-treatment workshop at a petrochemical plant partially collapsed. At the same time, strikes and fires were reported in the Volgograd, Lipetsk, Kursk… pic.twitter.com/53VxaQWDDi — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Ministerul rus al Apărării a informat în raportul său zilnic că, pe lângă cele două drone doborâte deasupra regiunii Başkortostan, sistemele sale de apărare au distrus 83 de drone deasupra altor şapte regiuni ruseşti.

⚡️BREAKING 🇺🇦Ukrainian Drones Strike Sterlitamak Petrochemical Plant in Russia, Triggering Explosions and Fires A major drone attack targeted the Sterlitamak Petrochemical Plant in Russia’s Bashkortostan region early on November 4, causing two explosions and at least three… pic.twitter.com/9hWo3veO0M — War Updates FC (@k_c_shivansh) November 4, 2025

Kievul şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit Ucrainei, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, dar Ucraina susţine că acestea sunt o legitimă autoapărare în războiul de agresiune declanşat de Rusia în februarie 2022.

