Cel puțin 10 civili au fost uciși după recentele bombardamente ale rușilor în Harkov VIDEO

Guvernatorul din Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat că zece civili au fost uciși şi cel puţin 11 au fost răniţi sâmbătă în loviturile armatei ruse în jurul şi la sud-estul regiunii.

”În cursul zilei, ocupanţii au bombardat infrastructuri civile la Balaklia, Pesocin, Zolociv şi Dergaci. În prezent, ştim despre zece persoane ucise, printre care un copil, şi 11 rănite”, a scris Sinegubov pe Telegram.

El nu a oferit alte detalii despre aceste ”grele bombardamente” ale armatei ruse din estul Ucrainei.

CCTV footage of a #Putin regime terrorists MLRS shelling that had hit civilian apartment buildings in #Kharkiv ---Труха pic.twitter.com/TylQhHo7YI