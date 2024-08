Putin a găsit rezerve pentru a-și proteja „palatele”, dar nu și pentru regiunea Kursk: ”Rusia se află într-o poziție foarte dificilă”

Pentru Moscova, incursiunea forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk a devenit o mare problemă, pentru că aproape toate unitățile militare care nu sunt implicate în ostilități protejează fie Kremlinul, fie direct președintele, susține colonelul britanic în retragere Hamish de Bretton-Gordon.

Operațiunea ucraineană din regiunea Kursk se desfășoară de mai bine de 2 săptămâni, dar armata rusă nu a început să acționeze pentru a recâștiga controlul asupra regiunii.

Potrivit lui Bretton-Gordon, Kremlinul se confruntă cu o penurie de personal militar în regiunea Kursk, deoarece acele unități ale trupelor situate în regiune nu sunt capabile de a respinge efectiv forțele ucrainene. Pentru aceasta, au fost chiar create noi grupuri, inclusiv „Belgorod”, „Briansk” și „Kursk”, dar acest lucru nu va schimba prea mult situația din teren.

Incursiunea ucraineană în regiunea Kursk a devenit o problemă uriașă pentru președintele rus Vladimir Putin, deoarece forțele Kievului cuceresc din ce în ce mai multe așezări în fiecare zi și creează astfel condiții pentru încercuirea soldaților lui Putin.

”Nu cred că Rusia are o astfel de rezervă strategică. Există mai multe gărzi prezidențiale care îl protejează pe Putin. Știm că a transferat active de apărare antiaeriană din primele linii pentru a-și proteja palatele de la Moscova și Soci. Așa că cred că Putin este mai îngrijorat de propria lor securitate, orice trupă de rezervă pe care o au va proteja Kremlinul și pe Putin”, a spus Hamish de Bretton-Gordon.

Colonelul britanic în retragere a adăugat că rușii s-ar putea să nu aibă o rezervă strategică care ar putea fi trimisă la Kursk sau într-o altă regiune, deoarece toți militarii sunt direct pe linia frontului. Același lucru este valabil și pentru tehnica folosită de inamic.

”Se vorbește despre deconservarea tancurilor din al Doilea Război Mondial și trimiterea lor pe front. O armată care are rezerve sigur nu funcționează așa. Deci, chiar nu cred. Rusia se află într-o poziție foarte dificilă”, a concluzionat Hamish de Bretton-Gordon.

Moscova are dificultăţi în a răspunde la contraofensiva Kievului în regiunea Kursk din vestul Rusiei, susține și Departamentului Apărării al SUA.

Deşi există semne că Rusia mută ”un număr mic de forţe” în acea regiune, Pentagonul crede că ”Rusia are reale dificultăţi în a răspunde, şi continuaţi să vedeţi unele progrese ucrainene în această privinţă”, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al departamentului, Pat Ryder, la Washington.

Ryder a spus că Ucraina "a demonstrat cu siguranţă creativitate şi curaj pe câmpul de luptă".

Odată cu contraofensiva lansată în urmă cu aproximativ două săptămâni, Ucraina a mutat războiul pe teritoriul adversarului său pentru prima dată. Rusia continuă să ocupe mari părţi din estul şi sudul Ucrainei.

Întrebat dacă Washingtonul este public în favoarea avansului Ucrainei, Ryder nu a răspuns direct, ci s-a referit la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt a menţionat că Zelenski a spus că scopul este de a crea o zonă tampon.

Discuţiile cu Kievul continuă pentru a afla mai multe despre obiectivele exacte. Dar Ryder, la fel ca o purtătoare de cuvânt a Pentagonului de luni, a subliniat că această contraofensivă a Ucrainei nu a schimbat sprijinul Washingtonului pentru Kiev.

Armata ucraineană a înaintat 28-35 de kilometri în interiorul regiunii ruse Kursk în perioada scursă de la lansarea pe 6 august a unei ofensive care a deschis un front pe teritoriul rus, a declarat marţi, 20 august, comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, în timp ce Rusia a anunţat crearea grupărilor de trupe "Belgorod", "Briansk" şi "Kursk", care poartă denumiri omonime celor trei regiuni ale sale frontaliere cu Ucraina şi vor avea ca misiune apărarea acestor regiuni.

⚡️🇺🇦Ukrainian SOF soldier in the forests of the Kursk region pic.twitter.com/2dMHosiQHN