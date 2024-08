Ucraina confirmă că-i atacă pe ruși cu rachete HIMARS fabricate în SUA: ”Unde "dispar" podurile de pontoane din regiunea Kursk?” FOTO/VIDEO

Forţele ucrainene folosesc sisteme de rachete HIMARS fabricate în SUA pentru a distruge poduri de pontoane şi echipamente de inginerie în regiunea Kursk din Rusia, vizând logistica în incursiunea sa transfrontalieră majoră, a declarat miercuri armata ucraineană, relatează Reuters.

Oficialii ruşi au declarat că Ucraina a deteriorat sau distrus cel puţin trei poduri peste râul Seim de când Kievul a lansat un atac major în vestul Rusiei, pe 6 august, avansând până la 28-35 de kilometri în interiorul teritoriului rus.

„Unde „dispar” podurile de pontoane ruseşti în regiunea Kursk? Operatorii ... le distrug cu precizie”, au declarat Forţele de Operaţii Speciale ale Ucrainei pe Telegram.

În declarație se mai arată că au fost utilizate sisteme de rachete HIMARS fabricate în SUA. Este prima declaraţie oficială din partea Kievului că armele occidentale fac parte din ofensiva sa fără precedent.

Washingtonul nu a făcut niciun comentariu direct cu privire la utilizarea armelor de fabricaţie americană în regiunea Kursk, afirmând în acelaşi timp că politicile sale nu s-au schimbat şi că Ucraina se apără de atacurile Rusiei.

