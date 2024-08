Putin aruncă bombe de trei tone asupra forțelor ucrainene care au pătruns în Rusia, în încercarea disperată de a opri invazia FOTO/VIDEO

Atacul transfrontalier al Ucrainei în Rusia a intrat în a cincea zi. Forțele ucrainene continuă o ofensivă șocantă în regiunea Kursk. Armata lui Vladimir Putin folosește bombe FAB-3000, în încercarea de a opri invazia.

Deși multe dintre informațiile despre asalt rămân neclare, operațiunea demonstrează că Ucraina are încă capacitatea de a lansa un atac surpriză complex, în ciuda faptului că spațiul de luptă este puternic supravegheat, până în punctul în care soldații și vehiculele se luptă în mod regulat să se miște fără a fi văzuți.

Armata lui Vladimir Putin folosește bombe FAB-3000 în încercarea de a opri invazia Ucrainei. Imagini video au arătat un avion rusesc SU-34 dezlănțuind bomba asupra trupelor ucrainene în timp ce acestea se pregăteau să treacă în regiunea Kursk din Rusia.

Luptele de la Kursk s-au apropiat treptat de o centrală nucleară, ceea ce a determinat agenția nucleară ONU să lanseze o declarație prin care îndeamnă cele două părți să „exercite o reținere maximă”.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a făcut apel la toate părțile să ia măsuri „pentru a evita un accident nuclear cu potențialul de consecințe radiologice grave”.

Unii locuitori ai regiunii Kursk au fost evacuați de autorități, un grup care a ajuns vineri, 9 august, în gara centrală a Moscovei. Un rezident a declarat agenției de presă AFP: „Este groaznic. Ucrainenii bombardează”.

Ministerul rus al Apărării a declarat că mai multe trupe cu arme grele sunt dislocate în regiunea Kursk.

Acolo a fost declarată o operațiune antiteroristă, precum și în regiunile vecine Belgorod și Briansk - o mișcare care subliniază cât de gravă este situația actuală.

Autoritățile locale au acum competențe de a restricționa circulația oamenilor și a vehiculelor, de a permite utilizarea interceptărilor telefonice și de a impune evacuări temporare.

Separat, armata ucraineană a lovit vineri un aerodrom militar din adâncul Rusiei, distrugând un depozit care conținea sute de bombe cu planare.

Lovirea bazei aeriene Lipețk, la mai mult de 350 km de granița cu Ucraina, este genul de operațiune pe care Kievul și-a dorit să o facă de ceva timp.

Armamentul pe care a reușit să îl distrugă în atac este de tipul celui pe care Rusia l-a folosit pentru a teroriza orașele și pozițiile militare ucrainene în cea mai mare parte a invaziei sale.

Aerodromul era cunoscut pentru adăpostirea avioanelor de război Su-34, Su-35 și MiG-31 ale Rusiei.

Autoritățile locale ruse au declarat că a fost instituită stare de urgență în zonă, confirmând ceea ce au descris drept „detonații” la o „facilitate de infrastructură energetică”. Locuitorii din patru sate din apropiere au fost evacuați.

La câteva ore după loviturile primite, Rusia a răspuns prin atacarea unui centru comercial din orașul ucrainean Kostiantinivka, aproape de linia frontului din regiunea Donețk, ucigând cel puțin 14 persoane și rănind 43, au declarat oficialii ucraineni.

Clădiri de locuințe, magazine și peste o duzină de mașini au fost, de asemenea, avariate în atac.

La trei zile după lansarea ofensivei Ucrainei, ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale reușesc să suprime „tentativele de raid ale unităților inamice”.

Dar un videoclip verificat de BBC Verify arată o imagine diferită, cu un convoi rus de 15 vehicule avariat, ars și abandonat pe un drum prin orașul Oktiabrskoe, la aproximativ 38 km de granița pe partea rusă.

Filmările arată și soldați ruși, unii răniți, posibil morți printre vehicule.

