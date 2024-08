Ucrainenii continuă atacurile în regiunea Kursk din Rusia. Un elicopter, doborât de o dronă FOTO/VIDEO

Regiunea Kursk din Rusia a fost vizată din nou miercuri, 7 august, de atacuri cu rachete şi drone, după o incursiune şi atacuri marţi ale armatei ucrainene, acţiuni soldate cu cinci morţi şi zeci de răniţi, transmite AFP.

”Două rachete ucrainene au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană în regiunea Kursk”, a scris pe Telegram guvernatorul regional interimar Alexei Smirnov.

Potrivit acestuia, trei drone ucrainene au fost, de asemenea, doborâte miercuri dimineaţă în această regiune de la graniţa cu Ucraina.

Marţi, în regiunea Kursk a avut loc o intruziune armată a forţelor ucrainene la care au participat, potrivit Ministerului rus al Apărării, aproximativ 300 de soldaţi, 11 tancuri şi aproximativ 20 de vehicule blindate. Ministerul rus susţine că a distrus 16 vehicule.

În total, cinci persoane au fost ucise marţi în atacuri ucrainene care au vizat regiunea Kursk, conform autorităţilor.

Numărul răniţilor era de 28 de civili miercuri dimineaţă, dintre care majoritatea au solicitat asistenţă medicală, potrivit unui oficial de la spitalul regional din Kursk, Andrei Loktionov, citat de agenţia oficială TASS.

În acest context, guvernatorul Smirnov le-a cerut miercuri locuitorilor să doneze sânge pentru a umple rezervele instituţiilor medicale locale ”din cauza situaţiei din raioanele de graniţă”.

”În ultimele 24 de ore, regiunea noastră s-a confruntat eroic cu atacuri ale naziştilor ucraineni”, a subliniat el, cerându-le locuitorilor ”să nu rămână indiferenţi„.

The Russian Defense Ministry announced the destruction of 11 drones over Russian regions, with drones damaging apartment buildings in Voronezh and Shebekino

According to the ministry, overnight four drones were shot down over the Kursk region, three over the Belgorod region, and… pic.twitter.com/Z3A5FvWzaF