Putin convoacă de urgență Consiliul de Securitate, după atacul ucrainean în regiunea rusă Kursk FOTO/VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a convocat de urgenţă miercuri, 7 august, Consiliul de Securitate al Rusiei, transmite canalul rusesc de Telegram Brief, citând o sursă familiarizată cu problema.

Decizia a fost luată după ce trupe ucrainene au pătruns pe teritoriul regiunii ruse Kursk şi, potrivit bloggerilor militari ruşi, chiar au reuşit să-şi consolideze aici poziţii şi să ocupe câteva localităţi, în timp ce autorităţile de la Kiev păstrează tăcerea cu privire la incursiunea din regiune, potrivit publicaţiei The Moscow Times.

Înainte de reuniunea Consiliului de Securitate, Putin va avea o întrevedere cu membrii guvernului, a declarat o sursă pentru Brief. Din componenţa acestui for fac parte şefii instituţiilor de forţă, preşedinţii ambelor camere ale parlamentului rus (Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei), ministrul de Externe, Serghei Lavrov, fostul preşedinte Dmitri Medvedev, în prezent secretar adjunct al acestui consiliu, şi secretarul său, Serghei Şoigu, fost ministru al Apărării.

Ministerul rus al Apărării a recunoscut miercuri că luptele pentru respingerea trupelor ucrainene, care au pătruns cu o zi în urmă în regiunea de frontieră Kursk, continuă pentru a doua zi consecutiv, notează EFE şi Reuters.

"Pe parcursul nopţii trecute, detaşamente ale forţelor Federaţiei Ruse, împreună cu unităţi de poliţişti de frontieră (din subordinea Serviciului Federal de Securitate /FSB/), au continuat să respingă trupele armatei ucrainene în zone din regiunea Kursk limitrofe frontierei ruso-ucrainene", se arată într-un comunicat al ministerului. "Operaţiunea de eliminare a unităţilor armatei ucrainene continuă", se afirmă în text.

While the Russians liberate city after city in the Donbas, Zelensky is taking men from the already depleted Ukrainian army and sending them to be carpet-bombed by the Russian Air Force in the Kursk region.

With such leadership, it is no wonder Ukraine is where it is right now… pic.twitter.com/FHPsvhfqQe