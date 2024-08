Atac masiv al Rusiei în 15 regiuni din Ucraina cu drone kamikaze și rachete de croazieră. Morți și răniți în mai multe orașe FOTO VIDEO

Autoritățile de la Kiev au anunțat în dimineața zilei de luni, 26 august, un atac aerian masiv din partea Rusiei. Moscova a trimis drone kamikaze și rachete de croazieră în 15 regiuni din Ucraina, incidente care s-au soldat cu răniți și morți. Pe fondul atacului, premierul ucrainean cere din nou permisiunea de a ataca ținte mai adânci de pe teritoriul rus.

Ruşii au vizat din nou infrastructura energetică a ţării şi există pagube într-o serie de regiuni. Compania Ukrenergo a fost nevoită să procedeze la întreruperi de urgenţă ale energiei electrice pentru a stabiliza sistemul.

„15 regiuni au fost afectate astăzi ca urmare a unui atac masiv al Rusiei. Inamicul a folosit diverse tipuri de arme: UAV-uri, rachete de croazieră. Există răniţi şi morţi. Sincerele noastre condoleanţe familiilor şi prietenilor”, a scris pe Telegram prim-ministrul Denîs Şmîhal.

Kyiv residents take shelter in the subway during an early morning missile attack by Russian occupiers. Residents of the capital sing: "How not to love you, my Kyiv!". pic.twitter.com/9tJOu9k8bp

Pe de altă parte, premierul Şmîhal a profitat de ocazie pentru a lansa din nou un apel către parteneri. El subliniat încă o dată că, pentru a opri bombardarea barbară a oraşelor ucrainene, este necesar să se distrugă locurile de unde sunt lansate rachetele ruseşti, aluzie la faptul că aceasta este justificarea incursiunii ucrainene din Rusia şi că aşa se explică şi atacurile ucrainene pe teritoriul rus. Pentru a face acest lucru, a spus Şmîhal, Ucraina are nevoie de arme cu rază lungă de acţiune şi de permisiunea partenerilor săi de a le folosi împotriva ţintelor ruseşti. Guvernul ucrainean contează pe sprijinul aliaţilor săi, a transmis premierul.

Emergency services went to the site to eliminate the consequences of the attack. pic.twitter.com/MNrcWhVsiO

În noaptea de 26 august, Rusia a lansat câteva zeci de drone kamikaze de tip Shahed în Ucraina. Dimineaţa, inamicul a atacat, de asemenea, cu rachete de croazieră şi rachete balistice. Explozii s-au auzit în Kiev, Luţk, Zaporojie, Odesa, Harkov şi alte oraşe.

Ukrainian military shoot down an enemy aerial target with a machine gun on the border of Zakarpattia and Lviv regions

The head of the Zakarpattia regional military administration, Mykita, says that the target was a Russian Kh-101 cruise missile. pic.twitter.com/YnB96fTgiL