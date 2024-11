Atac masiv cu drone asupra Kievului. Zeci de clădiri au fost avariate, inclusiv o unitate medicală FOTO/VIDEO

Peste 30 de drone au fost doborâte peste noapte în capitala ucraineană şi în jurul acesteia, cel puţin două persoane fiind rănite şi mai multe clădiri fiind avariate de fragmentele de drone, au anunţat joi, 7 noiembrie, oficialii Kievului, relatează Reuters.

Zece clădiri au fost avariate de resturile de drone, inclusiv o unitate medicală şi un centru de afaceri, a declarat Serhii Popko, şeful administraţiei militare a oraşului.

This is what a medical center in Solomenskyi district of Kyiv looks like after a nighttime UAV attack pic.twitter.com/8A26V7cUrJ

Atacul a provocat, de asemenea, un incendiu într-un restaurant situat la etajul 33 al unei clădiri din cartierul Pecersk din centrul oraşului, iar trei clădiri rezidenţiale au fost avariate în alte zone, a declarat Popko.

Under the protection of the US that forbids Ukraine from striking Russia's launchers, Russians hit Kyiv with another 8 hour drone attack that targeted residential buildings all over the city.

Local landmark building, "Jack House" before and after the attack. pic.twitter.com/s4KcUEXI2E