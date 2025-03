„Odesa este în flăcări, există răniţi”. Zeci de explozii în urma celui mai mare atac rusesc asupra infrastructurii civile din oraș FOTO/VIDEO

Odesa a fost ținta unui „atac masiv” cu drone rusești în noaptea de joi spre vineri. . 15 explozii au avut loc în Odesa şi s-au înregistrat mai multe victime, au anunţat autorităţile ucrainene. Surse ucrainene au spus că a fost vorbe de „cel mai mare atac cu drone asupra Odesei” în cei trei ani de război.

Trei persoane au fost rănite, inclusiv un copil, iar dronele au distrus infrastructură civilă și industrială. În urma atacului, părți din oraș au rămas fără curent.

Surse ucrainene au spus că Rusia a folosit drone „momeală” cu arme automate pentru a copleși apărarea aeriană, înainte de lansa atacul principal cu drone. Aceste drone așteaptă pe mare, formează o „turmă” și apoi lovesc de la 2000 de metri altitudine, ceea ce le face dificil de interceptat.

Primarul din Odesa, Gennadi Trukhanov, a anunțat că s-au auzit cel puţin 15 explozii în zonele sudice ale oraşului şi s-au înregistrat victime. Totodată, edilul din Odesa a avertizat că există pericol şi în zona Kievului, au relatat jurnaliştii de la pravda.com.ua.

„Odesa este în flăcări, dronele rusești lovesc obiective civile din oraș, există răniți”, a spus şeful biroului preşedintelui Ucrainei, Andrii Yermak, conform jurnaliştilor de la tsn.ua.

Russians are using new tactics to attack Ukrainian civilians and make it harder for Ukrainian air defense to shoot down drones. pic.twitter.com/Jz18jvFFdv

„În urma atacului rusesc, au izbucnit incendii puternice în trei locații. De asemenea, există întreruperi locale de energie electrică în raioanele Primorski, Peresip și Kiev din Odesa”, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper, potrivit tsn.ua.

Atacul a avut loc în timp președintele ceh Petr Pavel era în vizită în acest mare oraș-port de la Marea Neagră, a spus guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Kiper a anunțat joi seară pe Telegram că „inamicul a atacat masiv Odesa și regiunea cu drone explozive. Există pagube la infrastructura civilă, inclusiv o clădire rezidențială de mare înălțime, un centru comercial și magazine. Trei persoane au fost rănite, inclusiv minori. Ca urmare a atacului rusesc, au izbucnit incendii puternice în trei locații”.

Czech President Peter Pavel was in Odesa during the massive russian drone attack on the city. – Deputy Prime Minister for the Reconstruction of Ukraine Oleksiy Kuleba.

The Czech head of state saw with his own eyes the "peaceful intentions" of the russians. pic.twitter.com/DfGUb9Wznv