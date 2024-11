Atac masiv rusesc la Odesa. O persoană a murit și alte 10 au fost rănite FOTO/VIDEO

Un atac "masiv" rusesc survenit în noaptea de joi spre vineri a ucis cel puţin o persoană la Odesa, sudul Ucrainei, au anunţat vineri dimineaţa, 15 noiembrie, serviciile de urgenţă ucrainene, relatează AFP.

O femeie de 35 de ani care dormea aproape de o fereastră a decedat.

Residential buildings nearby, a church and a boiler house that provided heating for 220… pic.twitter.com/bzczL2uzB8

⚡️ Russian army launches a massive kamikaze drone attack on #Odesa , destroying a residential building in the city centre, killing a woman and injuring 8 people (including a 9-year-old boy).

"Odesa a suferit din nou un atac masiv al inamicului (...) Conform datelor preliminare, o persoană a murit", iar alte 10 au fost rănite, între care doi copii, au declarat serviciile de urgenţă pe Telegram.

😥 As a result of the Russian attack on Odesa, a 35-year-old woman who was sleeping under the window died, Mayor Trukhanov clarified

He added that 10 people have been injured so far. All are provided with the necessary assistance.

Currently, the city is already working on the… pic.twitter.com/uEWmAogpma