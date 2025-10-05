Atac masiv al Rusiei cu sute de drone și rachete. Zelenski: Rușii au vizat din nou tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru FOTO

Cinci persoane au fost ucise duminică, 5 octombrie, în urma atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene Zaporojie (sud) și Liov (vest), au anunțat autoritățile locale, un atac care a determinat Polonia vecină să mobilizeze avioane și sisteme terestre. Președintele Ucrainei a condamnat atacul și a solicitat din nou SUA și UE să acționeze „pentru a-l opri pe Putin”.

În Liov, regiune care a fost mai puțin afectată decât altele de la începutul invaziei ruse din 2022, patru persoane au fost ucise și alte șase rănite, a declarat pe Telegram guvernatorul său, Maksim Kozitski.

Potrivit primarului orașului cu același nume, Andrii Sadovi, un complex industrial a luat foc după acest atac, care a afectat și clădiri rezidențiale. O altă întreprindere industrială a fost vizată în regiunea Vinnitsia (centru-vest), a raportat o oficială locală, Natalia Zabolotna.

În Zaporojie, o persoană a fost ucisă și 10 persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov. O infrastructură electrică a fost afectată în mod special, provocând întreruperi de curent.

O pană de curent a avut loc și în regiunea Chernihiv (nord), unde au fost afectate întreprinderi și o clădire rezidențială, precum și infrastructura electrică, a declarat guvernatorul Viatcheslav Tchaous.

Mai multe orașe, în special cele situate în apropierea frontului din est, au fost lovite, provocând mai mulți răniți, potrivit autorităților locale.

La rândul lor, forțele armate ale Poloniei au anunțat duminică pe X desfășurarea de avioane și punerea în stare de alertă a apărării terestre pentru a proteja spațiul aerian al țării, în special în regiunile apropiate de Ucraina.

În ultimele zile, Rusia a intensificat atacurile în Ucraina, vizând în special instalațiile energetice ucrainene, în apropierea iernii.

De asemenea, Rusia intensifică atacurile împotriva rețelei feroviare. Sâmbătă, un atac asupra gării din Șostka, în regiunea Sumî (nord), a provocat cel puțin un mort și 30 de răniți, potrivit autorităților ucrainene.

Zelenski: Avem nevoie de mai multă protecție

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacurile Rusiei și a solicitat, din nou, mai mult sprijin internațional, mai ales în ceea ce privește apărarea antiaeriană.

„Noaptea trecută, Ucraina a fost din nou vizată de un atac combinat rusesc – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au atacat cu rachete de croazieră, „șahede” și Kinjal, printre altele. Regiunile Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporijia, Cernihiv, Sumy, Harkov, Herson, Odesa și Kirovohrad au fost toate vizate. Până în prezent, se știe că aproximativ zece persoane au fost rănite în atac. Din păcate, cinci au fost ucise. Sincere condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut cei dragi în această teroare”, a scris Zelenski pe X.

Acesta a precizat că eforturile de salvare și recuperare sunt în curs de desfășurare acolo unde este nevoie. „Mă aștept ca oficialii guvernamentali să acționeze rapid și eficient pentru a elimina consecințele acestui atac în regiunile afectate”, a mai spus președintele.

Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025

„Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră – tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru. Avem nevoie de mai multă protecție și de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a lipsi această teroare aeriană de orice sens. Un armistițiu unilateral în aer este posibil - și tocmai acesta ar putea deschide calea către o diplomație reală. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”, a mai scris liderul de la Kiev.

