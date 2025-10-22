Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:21
Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
Rusia a atacat cu rachete balistice Kievul FOTO X/Nexta

Rusia a efectuat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac aerian asupra capitalei Ucrainei, Kiev, determinând intervenția sistemelor de apărare aeriană, a anunțat primarul orașului, Vitali Klitschko. Potrivit autorităților, atacul – desfășurat cu rachete balistice – nu s-a soldat cu victime, însă resturile armelor distruse au provocat incendii în mai multe zone ale orașului.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk, a precizat că o femeie în vârstă a fost rănită după ce o casă a luat foc în urma căderii resturilor. Atacuri aeriene au fost raportate și în sud-estul Ucrainei, unde drone rusești au lovit orașul Zaporijie, provocând incendii în mai multe clădiri rezidențiale, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, relatează rferl.org.

Ucraina a răspuns cu rachete Storm Shadow

În replică, armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină chimică din regiunea rusă Briansk, utilizând rachete franco-britanice Storm Shadow. Ținta ar fi fost un obiectiv strategic al complexului militar-industrial rus, implicat în producerea de explozibili și muniție pentru armata rusă.

Autoritățile de la Moscova au confirmat atacul ucrainean, însă au susținut că sistemele de apărare aeriană au doborât 57 de drone deasupra regiunii Briansk și că nu s-au înregistrat victime sau pagube semnificative.

Autoritățile ruse pregătesc o lege prin care locuințele „fără proprietar" din regiunile ucrainene ocupate — Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson — vor fi trecute în proprietatea...
Autoritățile au emis în noaptea de marți spre miercuri, 22 octombrie, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra riscului căderii de obiecte din...
