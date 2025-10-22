Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO

Rusia a efectuat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac aerian asupra capitalei Ucrainei, Kiev, determinând intervenția sistemelor de apărare aeriană, a anunțat primarul orașului, Vitali Klitschko. Potrivit autorităților, atacul – desfășurat cu rachete balistice – nu s-a soldat cu victime, însă resturile armelor distruse au provocat incendii în mai multe zone ale orașului.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk, a precizat că o femeie în vârstă a fost rănită după ce o casă a luat foc în urma căderii resturilor. Atacuri aeriene au fost raportate și în sud-estul Ucrainei, unde drone rusești au lovit orașul Zaporijie, provocând incendii în mai multe clădiri rezidențiale, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, relatează rferl.org.

Ucraina a răspuns cu rachete Storm Shadow

În replică, armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină chimică din regiunea rusă Briansk, utilizând rachete franco-britanice Storm Shadow. Ținta ar fi fost un obiectiv strategic al complexului militar-industrial rus, implicat în producerea de explozibili și muniție pentru armata rusă.

💥 Sarapul Mechanical Plant hit by drones in Mordovia Ukrainian drones struck the Saransk Mechanical Plant in Mordovia — a facility that, among other things, produces explosive materials. Footage of the nighttime attack was verified by ASTRA through OSINT analysis, confirming… pic.twitter.com/rBkJpaQ6vI — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Autoritățile de la Moscova au confirmat atacul ucrainean, însă au susținut că sistemele de apărare aeriană au doborât 57 de drone deasupra regiunii Briansk și că nu s-au înregistrat victime sau pagube semnificative.

