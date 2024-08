Zelenski: Armata rusă a lansat peste 100 de rachete și circa 100 de drone asupra Ucrainei FOTO/VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 26 august, că Rusia a utilizat peste 100 de rachete şi circa 100 de drone în atacul de luni asupra Ucrainei, relatează Reuters şi AFP.

O mulțime de pagube au fost înregistrare în sectorul energetic, mai spune Zelenski.

„Peste 100 de rachete de diferite tipuri şi o sută de „Shahed” (drone sinucigaşe - n. r.)”, au fost utilizate „într-unul dintre cele mai importante atacuri” ruse împotriva ţării, a afirmat Zelenski.

Currently, across the country, efforts are underway to eliminate the consequences of the Russian strike. This was one of the largest attacks – a combined strike, involving over a hundred missiles of various types and around a hundred “Shaheds.” Like most Russian strikes before,… pic.twitter.com/0qNTGR98rR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2024

„O mulţime de pagube asupra sectorului energetic”, a postat el pe Telegram. Potrivit autorităţilor locale, infrastructuri energetice din cel puţin trei regiuni ucrainene au fost lovite în atacul masiv rus de luni dimineaţă, este vorba despre Zaporojie, Rivne şi Lvov.

💣CONFIRMED EXPLOSIONS IN💣 💥Mirgorod💥Kharkov 💥Krivoy Rog💥Kremenchuk 💥Vinnitsa 💥Kropivnitsky 💥Khmelnitsky💥Zaporozhye 💥Dnepropetrovsk💥Brovary 💥Chernigov💥Kiev 💥Nikolaev 💥Lutsk💥Odessa 💥 Ivano-Frankovsk 💥Lvov Some of these were hit multiple times. Looks like a… pic.twitter.com/QiYiIgJEcX — War Correspondent (@War_monitor1) August 26, 2024

Zelenski le-a mai cerut aliaţilor să respecte angajamentele de a furniza sisteme de apărare aeriană şi rachete Ucrainei. De asemenea, a spus el, Ucraina şi partenerii săi ar trebui să încheie un acord comun de apărare pentru a doborî dronele şi rachetele ruse.

„În diferite regiuni ale Ucrainei, am putea face mult mai mult pentru a proteja vieţi dacă aviaţia vecinilor noştri europeni ar lucra împreună cu avioanele noastre F-16 şi cu apărarea noastră antiaeriană”, a menţionat el pe Telegram, cerând „soluţii”.

Madness in Kiev: After the USA called all its citizens to leave Ukraine immediately: severe Russian bombings of the city of Kiev with missiles and drones (as well as in other cities), the airport was bombed and people are hiding in the subway stations. pic.twitter.com/5GUQvdgZBz — Rat Bastard (@RRespawned) August 26, 2024

Apărarea aeriană ucraineană a doborât aproximativ 15 rachete şi 15 drone care au vizat capitala Kiev luni dimineaţă şi în cursul nopţii, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei militare a Kievului, Serhii Popko, pe reţeaua Telegram.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că arme de înaltă precizie au lovit luni importante infrastructuri energetice din Ucraina care susţin complexul militaro-industrial, relatează agenţia rusă Interfax, preluată de Reuters.

