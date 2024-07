Forțele ucrainene au respins, miercuri, 24 iulie, unul dintre cele mai mari atacuri mecanizate rusești de după octombrie 2023 și primul atac cu blindate de dimensiunile unui batalion după luna martie a acestui an, în vestul regiunii Donețk.

Imagini geolocalizate arată că trupele ucrainene au oprit un asalt mecanizat rusesc de mărimea unui batalion întărit în apropiere de Kostyantynivka (la sud-vest de orașul Donețk) după ce forțele rusești au avansat până la periferia de sud-est a așezării, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Rușii au atacat cu 57 de blindate

O brigadă ucraineană de pe frontul din Kurakhove a raportat că forțele ruse au atacat simultan cu 11 tancuri, 45 de vehicule blindate de luptă, un rar vehicul blindat de luptă „Terminator” (Rusia a produs doar 23 de astfel de vehicule), 12 motociclete și aproximativ 200 de soldați din mai multe direcții tactice în zorii zilei de miercuri.

Brigada separată de asalt aeropurtat 79 Tavria a spus că, prin recunoaștere aeriană a identificat coloanele mecanizate de la distanță și că forțele ucrainene au folosit artileria, dronele și câmpurile de mine pentru a contracara asaltul rus, scrie hotnews.ro.

De asemenea, a publicat imagini cu desfășurarea luptei.

Potrivit sursei citate, forțele ucrainene au avariat sau distrus șase tancuri rusești, șapte vehicule blindate de luptă și toate cele 12 motociclete. Trupele rusești s-au retras după ce forțele ucrainene au distrus primul val de vehicule.

ISW notează că ultima dată când forțele ruse au desfășurat un atac mecanizat de mărimea unui batalion a fost în martie, în regiunea Donețk.

Ukrainian Defenders of the 79th Separate Tavrian Air Assault Brigade fought against one of the largest Russian assaults in the entire period of the full-scale war in the Kurakhove direction.

Russian invaders simultaneously used 11 tanks, 45 armored personnel carriers and 1… pic.twitter.com/NjhEsbSfm5