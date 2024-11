Atac nocturn record al Rusiei asupra Ucrainei: 188 de drone au lovit imobile locuite și clădiri din ”infrastructura esențială”

Ucraina anunţă marţi că, în noaptea de luni spre marţi, 25 spre 26 noiembrie, a fost ţinta unui atac rus cu un număr record de 188 de drone de luptă, care au avariat, potrivit Kievului, imobile rezidenţiale şi ”infrastructuri esenţiale”, relatează AFP.

”În timpul atacului nocturn, inamicul a lansat un număr-record de drone de luptă de tip Shahed şi neidentificate”, anunţă Forţele Aeriene ucrainene.

Rusia a lansat și patru rachete balistice de tip Iskander-M, anunţă Kievul.

❗️ The Russian army fired 4 Iskander-M missiles and a record number of drones at Ukraine - 188, of which 76 were shot down, 95 were lost locally due to electronic warfare, and 5 flew to Belarus, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine reported. pic.twitter.com/UZDZ0O6w20