Atac rusesc asupra centrului istoric din Odesa. Opera și celebrul Hotel Bristol, avariate

Centrul orașului Odesa, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost unul dintre obiectivele lovite în timpul atacului cu rachete de vineri, 31 ianuarie, a anunțat Oleh Kiper,

guvernatorul regiunii Odesa.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că opera de stat din Odesa și Hotelul Bristol – un simbol al orașului construit în secolul XIX – au suferit daune în urma atacului. Zelenski a mai adăugat că reprezentanți ai diplomației norvegiene se aflau în zona afectată, dar au scăpat nevătămați.

Kiper a anunțat vineri explozii în Odesa, iar primarul Hennadi Truhanov a scris pe Telegram că o clădire aflată sub protecție specială a fost afectată în zona protejată UNESCO. Truhanov a menționat și faptul că două persoane au fost transportate la spital din cauza rănilor suferite în urma atacului.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase fotografii și videoclipuri care ilustrează daunele produse în zonele istorice ale orașului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe X (fostul Twitter) că atacul asupra Odesei a fost „un atac deliberat al teroriștilor ruși”.

„Din fericire, nu au fost victime, însă câțiva oameni au fost răniți și au primit îngrijiri. Printre cei aflați în centrul atacului s-au numărat și reprezentanți ai diplomației norvegiene.

Toate circumstanțele atacului sunt investigate. Facem tot ce putem pentru a ajuta oamenii”, a adăugat Zelenski.

În cadrul discursului de noapte, Zelenski a folosit atacul asupra Odesei ca un apel pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

