Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO

Atac al ucrainenilor asupra unui petrolier din portul Tupase FOTO X/Monitor

Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar.

„În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punţii”, a declarat administraţia pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat”, precizează administraţia.

Portul Tuapse găzduieşte terminalul petrolier Tuapse Black Sea şi rafinăria de petrol Tuapse controlată de Rosneft, care au fost ţinta dronelor ucrainene de mai multe ori în acest an.

Among the several Russian cities targeted by Ukrainian drones and missiles overnight, the port city of Tuapse has exploded into a flurry of panicked air defenses and burning oil infrastructure. Oil transport berths are still burning. pic.twitter.com/MT4wPAhC6g — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 2, 2025

Terminalul este un punct de ieşire cheie din sud pentru produsele brute şi rafinate ale Rusiei către pieţele internaţionale, astfel încât orice perturbare acolo poate avea repercusiuni asupra fluxurilor de export.

Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor şi conductelor ruseşti în ultimele luni pentru a afecta aprovizionarea cu combustibil, a perturba logistica militară şi a creşte costurile de război, o campanie pe care o consideră un răspuns la atacurile ruseşti asupra reţelei electrice ucrainene.

1. 251102 01.51 It seems that a tanker was also set on fire at the pier in Tuapse we are the only ones with the photohttps://t.co/NDSABuf4bO 2. Tuapse... The Pentagon has attacked the Oil Loading Terminal of the port of Tuapse again.. NASA satellite images indicate a fire… pic.twitter.com/KEzTbXAvP7 — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 2, 2025

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate.

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse, a adăugat aceasta.

