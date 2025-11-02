Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 08:09
1109 citiri
Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO
Atac al ucrainenilor asupra unui petrolier din portul Tupase FOTO X/Monitor

Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar.

„În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punţii”, a declarat administraţia pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat”, precizează administraţia.

Portul Tuapse găzduieşte terminalul petrolier Tuapse Black Sea şi rafinăria de petrol Tuapse controlată de Rosneft, care au fost ţinta dronelor ucrainene de mai multe ori în acest an.

Terminalul este un punct de ieşire cheie din sud pentru produsele brute şi rafinate ale Rusiei către pieţele internaţionale, astfel încât orice perturbare acolo poate avea repercusiuni asupra fluxurilor de export.

Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor şi conductelor ruseşti în ultimele luni pentru a afecta aprovizionarea cu combustibil, a perturba logistica militară şi a creşte costurile de război, o campanie pe care o consideră un răspuns la atacurile ruseşti asupra reţelei electrice ucrainene.

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate.

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse, a adăugat aceasta.

Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO
Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, serviciul de informaţii...
Atac cu drone ucrainene în Moscova. Trei aeroporturi au fost închise. O fabrica chimică a fost vizată FOTO/VIDEO
Atac cu drone ucrainene în Moscova. Trei aeroporturi au fost închise. O fabrica chimică a fost vizată FOTO/VIDEO
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică...
#razboi Ucraina, #atac ucraina in rusia, #atac port marea neagra, #petrolier, #infrastructura strategica , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"
Digi24.ro
"Houston, avem o problema". Descoperirea a 24 de cadavre in mlastinile metropolei alimenteaza temerile legate de un criminal in serie
Adevarul.ro
Caz straniu in Germania. Si-a luat Mercedes de 100.000 de euro si a descoperit ca are placute de frana de lemn

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum și-a păcălit un avocat vecinii să îi plătească datoriile de sute de mii de lei la întreținere. „Dacă este să mă întrebați pe mine, a planificat totul”
  2. Report uriaș la Loto 6/49. Premiul cel mare nu a mai fost câștigat din mai
  3. Rusia ar vrea să mute nucleare în „coasta” „dușmanului” SUA. „Avem la dispoziție o gamă întreagă de rachete și vom folosi ce este necesar”
  4. Un nou atac strategic al Ucrainei în Rusia. Ținta, un port-cheie de la Marea Neagră pentru exporturile Rusiei VIDEO
  5. Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece răniți după ce doi indivizi au înjunghiat la întâmplare pasageri VIDEO
  6. Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
  7. Trump a dat ordin ca SUA să se pregătească de atac. „Va fi rapid, violent şi satisfăcător”. Ce țară a stârnit furia președintelui american
  8. Autoritățile române par că nu mai sunt confortabile cu atât de mulți lucrători străini. „Domnul Predoiu să meargă pe fir și să vadă cine face recrutare 'la vagon'”
  9. Alertă la NATO. Bază militară din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane, survolată de drone
  10. Tragedie în Harghita. O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator