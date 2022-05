Palatul Culturii din regiunea Harkov a fost lovit de o rachetă vineri, 20 mai.

Din primele informații, în urma atacului lansat de Rusia, șapte persoane au fost rănite. Printre acestea se află și un copil de 11 ani, a anunțat directorul Centrului de Asistență Medicală de Urgență, Victor Zabașta.

‼️The Palace of Culture in the #Kharkiv region was hit by a missile

According to preliminary information, 7 people were wounded, including an 11-year-old child, according to Victor Zabashta, director of the Center for Emergency Medical Care. pic.twitter.com/3Iwc71Oj1e