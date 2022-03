Bilanțul atacului cu rachetă asupra administrației din Nikolaev a crescut la 12 morți și 33 de răniți: ”Locuitorii nu reprezentau nicio ameninţare pentru Rusia”

Bilanțul atacului de marți, 29 martie, asupra clădirii administrative regionale din orașul ucrainean Nikolaev a crescut la 12 morți și 33 de răniți, potrivit serviciilor de salvare.

În urma atacului, clădirea a fost parțial distrusă.

”Potrivit anchetei (...), forţele armate ruse au lansat un atac cu rachetă” împotriva acestei clădiri, a explicat, la rândul său, serviciul de presă al procurorului general Irina Venediktova.

