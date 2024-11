Rușii au atacat cu rachete balistice Odesa: Cel puțin 8 morți și zeci de răniți VIDEO

Un atac cu rachete ruseşti a ucis luni, 18 noiembrie, opt persoane şi a rănit 39 în portul ucrainean Odesa de la Marea Neagră, a anunţat guvernatorul local Oleh Kiper, citat de Reuters.

Preşedintele Volodimir Zelenski a precizat pe reţelele sociale că o rachetă balistică rusească a lovit un cartier rezidenţial şi că un bloc de locuinţe, o clădire universitară şi o clădire administrativă au fost avariate.

A child was injured, four people are in critical condition. https://t.co/NPFTLozTba pic.twitter.com/SBiI0E0yCe

Eight people killed, 18 more injured by the Russian strike on Odesa - local military.

„Acestea nu sunt lovituri aleatorii - acestea sunt lovituri de spectacol. După convorbiri şi întâlniri cu Putin, după toate zvonurile false din mass-media despre presupusa „abţinere” de la lovituri, Rusia arată ce o interesează cu adevărat: doar războiul”, a spus Zelenski.

Rusia a declanşat duminică cel mai mare atac cu rachete asupra Ucrainei din ultimele aproape trei luni, omorând şapte persoane şi afectând şi mai mult sistemul energetic al ţării, deja afectat.

Another day, another act of terrorism by Russia. In Odesa, moments ago, a residential building was targeted, resulting in casualties and injuries. Civilian infrastructure, including homes, has been severely damaged. pic.twitter.com/RjwiKiU22i