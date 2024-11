Trupele ruse au lansat duminică, 17 noiembrie, o lovitură masivă combinată pe teritoriul Ucrainei. În total, a spus președintele Volodimir Zelenski, au fost trase 120 de rachete și 90 de drone. Trupele ruse au folosit drone de diferite tipuri, inclusiv Shahed, rachete de croazieră și balistice, inclusiv Zircon, Iskander și Kinjal, a scris liderul de la Kiev pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, forțele de apărare antiaeriană ucrainene au distrus peste 140 de ținte aeriene.

„Ținta inamicului a fost infrastructura energetică din toată Ucraina”, a spus Zelenski. Ministrul Energiei, Gherman Galușcenko, a mai declarat că au fost vizate instalațiile de producere și transport a energiei.

Reports indicate that Russia launched approximately 120 missiles and 90 drones in an attack on Ukraine on Sunday. pic.twitter.com/MJOoU2LtSX

Rachetele și dronele rusești au atacat, printre altele, Kievul, Odesa, Krivoi Rog, Nipru, Rivne, dar și regiunile Liov și Nikolaev. În cartierul Cervonograd din regiunea Lio, garaje și o mașină au luat foc în urma căderii resturilor de rachete, a declarat șeful regiunii, Maxim Kozitski.

În Nikolaev, două femei au fost ucise, patru adulți și doi copii au fost răniți în urma unei lovituri cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale, a declarat șeful regiunii, Vitali Kim. În districtul Șeptitski din regiunea Lviv, o persoană a fost ucisă și două au fost rănite în urma căderii fragmentelor unei rachete rusești, relatează radiodifuziunea ucraineană, citând administrația regiunii. În regiunea Odesa, două persoane au fost ucise în urma unui atac aerian masiv rusesc, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Un adolescent de 17 ani a fost rănit.

Instead of peace in 24 hours, as Trump promised, Ukraine faces massive missile attack

Russia launched dozens of missiles at Ukrainian cities, marking the first large-scale attack on civilians in months.

Ukrainians together with their children take shelter in the subway. pic.twitter.com/Rhh9IIEy3k