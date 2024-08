Rusia a atacat din nou Kievul. Explozii puternice s-au auzit și în Harkov VIDEO

Mai multe explozii au răsunat în capitala ucraineană Kiev luni noapte, dar şi în Harkov, al doilea oraş ca mărime al ţării, după ce în prealabil au sunat sirenele de raid aerian. Autorităţile de la Kiev au declarat că unităţile de apărare aeriană au interceptat rachetele.

La Kiev, noi explozii au fost auzite la o jumătate de oră după exploziile iniţiale, au declarat martorii.

Serhii Popko, şeful autorităţii militare din Kiev, a declarat că, potrivit rapoartelor preliminare, nu au existat pagube sau victime.

Unităţile ucrainene de apărare antiaeriană au acţionat în oraş şi în regiunea învecinată Kievului, au precizat autorităţile.

🇷🇺🇺🇦The moment of the Iskander-M or Korean KN-23 ballistic missile's arrival at a target in Brovary, Kiev region. pic.twitter.com/1uxeF5MCAQ