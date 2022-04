Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat joi seară, 28 aprilie, că două explozii puternice au zguduit un cartier central în urma unor atacuri cu rachete ale Rusiei.

Kliciko a precizat că autorităţile adună informaţii despre eventuale victime.

New video of the Russian missile attack on #Kyiv this evening. The rocket landed in the capital at exactly the time @antonioguterres was speaking at a press conference in the capital.#SaveUkraine #StopRussia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/nqSi9t59HC