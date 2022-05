Odesa, atacată din Crimeea cu rachete în timp ce Putin sărbătorea Ziua Victoriei VIDEO

Patru rachete de croazieră au fost lansate de armata rusă asupra oraşului-port Odesa, din sudul Ucrainei, luni, 9 mai, potrivit unor surse locale, citate de agenţia de presă Ukrinform.

Acest nou atac coincide cu ziua de 9 mai, când Rusia marchează victoria sovietică împotriva Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat un număr foarte mare de ucraineni.

Patru rachete de tipul Oniks au fost lansate dintr-un sistem dislocat în peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a indicat Consiliul municipal din Odesa.

Aftermath of the shelling in #Odesa region. pic.twitter.com/WWNDQt0FCq