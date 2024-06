Rusia a lansat noi atacuri cu rachete asupra Odesei. Ce pagube a provocat VIDEO/FOTO

Rusia a atacat cu rachete de croazieră luni, 24 iunie, oraşul Odesa din sudul Ucrainei, făcând patru răniţi şi provocând un important incendiu pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi, au anunţat autorităţile locale, informează AFP.

”Pe 24 iunie dimineaţa, ocupanţii ruşi au atacat regiunea Odesa cu două rachete de croazieră, după toate aparenţele de tip Iskander-K”, a anunţat pe Telegram comandamentul militar al forţelor aeriene din regiunea Sud.

Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a explicat la televiziunea ucraineană că ”s-a declanşat un incendiu pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi” şi că ”pompierii depun acum eforturi pentru a împiedica focul să se răspândească”. ”Până acum, avem cunoştinţă de patru răniţi. Un bărbat de 48 de ani a fost de asemenea consultat de un medic pentru o rană la braţ”, a adăugat guvernatorul.

O coloană groasă de fum se înălţa luni dimineaţa deasupra unei zone industriale situată nu departe de centrul Odesei, potrivit unui jurnalist al AFP şi televiziunii naţionale ucrainene.

Imaginile arată o clădire cu acoperişul calcinat, a cărei faţadă a fost spulberată de o explozie.

”A fost distrus un depozit”, a precizat pe reţelele sociale comandamentul militar al regiunii, afirmând că este vorba de o ”infrastructură civilă”.

The video shows the scale of the fire in Odesa after the attack

The column of smoke continues to grow. pic.twitter.com/lsQVa7YI6H