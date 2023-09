Comandantul flotei ruse la Marea Neagră ar fi fost ucis. Amiralul Viktor Sokolov se afla în clădirea din Sevastopol lovită de Ucraina

Atacul cu rachetă al ucrainenilor asupra Cartierului General al Flotei ruse de la Marea Neagră ar fi făcut victime la cel mai înalt nivel.

Surse neconfirmate în mod oficial susțin că ar fi fost ucis în explozie amiralul Viktor Sokolov, comandantul flotei. Atacul ar fi fost realizat cu o rachetă britanică Storm Shadow lansată, se pare, de un avion de luptă Suhoi-24 modificat.

Viktor Sokolov, care a deținut anterior funcția de șef al Academiei Navale Amiral Kuznetsov, a fost numit comandant al Flotei ruse a Mării Negre în 2019.

Sokolov a ocupat funcția de șef al Academiei Navale din 2020. După ce a absolvit o școală militară în 1985, a servit în diferite flote, iar în perioada 2013-2020 a ocupat funcția de comandant adjunct al Flotei de Nord.

The Russian Black Sea Fleet HQ in Russian-occupied Sevastopol is no more. This supposed to be the best protected building in all of Crimea.

The Russian air defense in Crimea has failed so epically that I hope for everyone who bought the S-400 kept the receipt for return.… pic.twitter.com/yMfcnQnRLk