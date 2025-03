Atac cu rachete Iskander lansat de Putin pentru a „scufunda” un vas ce transporta arme britanice destinate Ucrainei

Vladimir Putin a lansat un atac cu rachete asupra unei nave de marfă în portul Odesa, după ce surse rusești au susținut că aceasta transporta arme britanice destinate Ucrainei.

Două rachete balistice Iskander-M au lovit vasul container MSC LEVANTE F, sub pavilionul Panama, care ar fi fost deținut de o companie elvețiană, imediat după ce acesta a ajuns în Odesa, pe 1 martie, după o escală în Turcia.

Conform raportărilor ucrainene, cel puțin doi lucrători din port ar fi fost răniți în urma atacului, care a provocat și daune infrastructurii portuare. Atacul vine într-un moment sensibil, în timp ce prim-ministrul britanic Keir Starmer găzduiește discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și alți lideri europeni, pentru a discuta viitorul Ucrainei, în urma unui schimb aprins de replici între Zelenski și președintele american Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance.

Canalul rus de Telegram TalipoV Online Z, cunoscut pentru apropierea sa de regimul Putin, a susținut că vasul ar fi fost încărcat cu drone și arme provenite de la o bază NATO din Turcia, înainte de a fi transportate în Odesa, Ucraina. Talipov, un blogger din Crimeea, a fost acuzat de procurorii ucraineni în 2022 de incitare la ură națională și comportament ostil față de cetățenii ucraineni.

Revenge for Sevastopol?

Former Hotel in Odessa Port Area Unveiled as Ukrainian Navy Headquarters

Recent revelations have clarified the identity of the high-rise building in the Odessa port area, initially mistaken for a hotel. Contrary to previous assumptions, this building… pic.twitter.com/g4uhdxBgDs