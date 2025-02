Atac record cu 267 de drone al rușilor asupra Ucrainei cu o zi înainte de împlinirea a 3 ani de la invazia Kremlinului

Rusia a lansat 267 de drone împotriva Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 spre 23 februarie, anunţă Forţele Aeriene ucrainene cu o zi înaintea marcării a trei ani de la invazia rusă, ”un record” de la lansarea ofensivei ruse la 24 februarie 2022 potrivit Kievului, relatează AFP.

”267 de drone inamice au fost reperate în spaţiul aerian ucrainean, ceea ce constituie un record într-un singur atac” de la începutul invaziei, anunţă pe Facebook un purtător de cuvânt al Forţelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat.

A very difficult night for the residents of Ukraine. Especially for Kiev and Kiev region... russia launched 267 drones on peaceful cities of Ukraine!!! We with my family, my little grandchildren, were hiding all night from the explosions of these terrible flying killers

138… pic.twitter.com/jKi8m6YKd8

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) February 23, 2025

Potrivit purtătorului de cuvânt ucrainean, 138 de drone au fost interceptate de apărarea aeriană, iar alte 119 s-au ”pierdut” fără să facă pagube.

Iuri Ignat nu precizează ce s-a întâmplat cu restul de zece drone.

Armata a anunţat într-un comunicat, pe Telegram, că mai multe regiuni, inclusiv Kievul, au fost ”atinse”, fără să ofere detalii.

Sâmbătă seara, un atac rus cu rachetă a ucis un bărbat şi a rănit alte cinci persoane la Krivoi Rog (centru), anunţă duminică autorităţile regionale.

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2025

Ucraina încearcă de trei ani să perturbe logistica rusă departe de linia frontului, cu scopul de a împiedica aceste atacuri, atacând în mod direct pe teritoriul rus baze militare şi instalaţii industriale folosite de armata rusă pentru a o ataca.

Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Kremlinul a justificat susţinând că vrea să se apere de ameninţarea NATO şi să împiedice o extindere a Alianţei Nord-Atlantice.

Armata rusă atacă şi bombardează de atunci zilnic oraşe şi sate în Ucraina şi infrastructura enegerică ucraineană.

