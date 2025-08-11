Atac revendicat de SBU asupra unei uzine pentru rachete rusești de croazieră. Dronele ucrainene au lovit la sute de kilometri de graniță VIDEO FOTO

Atac revendicat de SBU asupra unei uzine pentru rachete rusești de croazieră FOTO Captură video X/@EuromaidanPress

Drone cu rază lungă de acțiune de la Centrul de Operațiuni Speciale A al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat luni dimineață, 11 august, instalațiile de producție ale Uzinei de Instrumente Plandin din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, Rusia, potrivit unor surse, scrie newsukraine.rbc.ua.

Această întreprindere face parte din complexul militar-industrial rus și este specializată în producția de dispozitive giroscopice, sisteme de control, computere de bord și alte componente pentru rachetele Kh-32 și Kh-101. La rândul ei, uzina face parte din Corporația de Armament cu Rachete Tactice.

Conform datelor preliminare, uzina din Arzamas a fost lovită de cel puțin 4 lovituri de precizie ale dronelor Centrului de Operațiuni Speciale A al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

🔥 Arzamas instrument-making plant in the Nizhny Novgorod region was attacked. pic.twitter.com/soZUWFJc3Z — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 11, 2025

„Întreprinderile rusești din complexul militar-industrial care lucrează pentru războiul împotriva Ucrainei sunt ținte militare legitime. SBU continuă să lucreze la demilitarizarea instalațiilor care produc arme pentru terorizarea orașelor ucrainene pașnice”, spune o sursă informată din cadrul SBU.

Fabrica din Arzamas se află sub sancțiuni din partea UE, SUA, Ucrainei și Noii Zeelande.

Drones struck Russian defense industry sites, with explosions reported at the Arzamas Instrument-Making Plant in Nizhny Novgorod region, which produces equipment for the aviation and space sectors. There was also reported activity in Dzerzhinsk, one of Russia’s key military… pic.twitter.com/QTPgFgJ5KB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2025

Pe 9 august, SBU a atacat un depozit cu drone Shahed din Tatarstan, la peste 1.000 km de Ucraina, cu drone cu rază lungă de acțiune.

Depozitul depozita drone de atac Shahed gata de utilizare și componente străine pentru producția lor.

