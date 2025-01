Un nou atac rusesc masiv cu peste 100 de rachete şi drone în Ucraina. A fost vizată rețeaua energetică FOTO/VIDEO

Rusia a lansat, miercuri, 15 ianuarie, aproape 120 de rachete şi drone împotriva reţelei energetice a Ucrainei, într-un nou atac masiv, în timpul vizitei preşedintelui Volodimir Zelenski în Polonia, potrivit AFP.

Atacurile au loc la o zi după ce Ucraina a revendicat „cel mai mare atac” pe teritoriul rus de la începutul războiului, care, potrivit acesteia, a vizat situri industriale şi militare din mai multe regiuni.

"În plină iarnă, ţinta ruşilor rămâne neschimbată: sectorul nostru energetic. Printre ţinte se numără infrastructurile de gaze şi instalaţiile energetice care asigură o viaţă normală pentru populaţie", a denunţat Zelenski pe reţelele de socializare.

Map of the missile attack on targets in Ukraine (January 15, 2025). #Ukraine #Russia pic.twitter.com/AkiXwQcoYa

Rusia a atacat în mod regulat reţeaua de electricitate a Ucrainei de la începutul invaziei sale în această ţară, în urmă cu trei ani, provocând întreruperi majore de curent.

Armata rusă a declarat într-un comunicat că a atacat „infrastructura esenţială de gaz şi energie care susţine complexul militar-industrial al Ucrainei”.

Ministerul rus al Apărării a declarat că una dintre „ţintele lovite cu succes” au fost „structurile la sol ale celei mai mari instalaţii subterane de stocare a gazelor la Stryi, în regiunea Lviv” din vestul Ucrainei.

Rusia a lansat 43 de rachete balistice şi de croazieră şi a trimis 74 de drone de luptă, dintre care 30 şi, respectiv, 47 au fost doborâte, potrivit Forţelor aeriene ucrainene. Atacurile au vizat în special regiunile Harkov (nord-est), Lviv şi Ivano-Frankivsk (vest).

🚨BREAKING: Russia's Latest Strike Leaves Ukraine in the Dark

As freezing winter grips Ukraine, Russia launched a brutal missile attack targeting the nation’s power grid, forcing widespread shutdowns. The assault follows Russia’s claims of a Western-backed missile strike on its… pic.twitter.com/CvxIt27dYs