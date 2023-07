Cel puțin 9 răniți după ce rușii au bombardat un bloc de locuințe și o clădire administrativă din Dnipro VIDEO

Cel puţin nouă persoane au fost rănite vineri într-un atac rusesc asupra oraşului Dnipro, în zona central-estică a Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente şi o clădire a serviciilor de securitate, au declarat autorităţile ucrainene, relatează AFP.

„În prezent, avem informaţii în legătură cu nouă răniţi, între care doi copii”, a declarat Sergei Kruk, de la serviciile de urgenţă ucrainene.

Deputatul ucrainean Oleksandr Bakumov a anunţat pe Telegram că acest oraş care avea un milion de locuitori înainte de război a fost ţinta unui „atac cu rachete” rusesc.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adăugat că o clădire a serviciului de securitate ucrainean din Dnipro a fost şi ea ţinta atacului rusesc.

„Rachetele ruseşti au semănat din nou teroare”, a comentat el pe Telegram, promiţând că Rusia va răspunde pentru acţiunile sale şi va fi „pedepsită”.

Russian terrorists launched a rocket attack on a residential building in Dnipro. There are victims among the civilian population. This is a war crime, this is terrorism.

Ukraine and its people are still in desperate need for more air defense and F-16 fighters to defend ourselves pic.twitter.com/ujeReg59jl