Atac al rușilor aproape de România. Au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră FOTO

Rusia a atacat o navă a marinei ucrainene, ucigând un membru al echipajului și rănind alții câțiva, a confirmat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmytro Pletenchuk, pentru Kyiv Independent pe 28 august.

„Eforturile de a aborda consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a declarat Pletenchuk.

Alte detalii ale atacului, inclusiv ora și locația, nu au fost încă dezvăluite.

Mai devreme în cursul zilei, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere medie ucraineană Simferopol în apropierea gurii de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

🇷🇺🇺🇦 A crewless boat of the Black Sea Fleet sank the medium reconnaissance ship Simferopol of the Ukrainian Navy at the mouth of the Danube, the Russian Defense Ministry reports. This is the most valuable ship of all the Ukrainian Navy, even as of the beginning of the SVO. -… pic.twitter.com/u0h24zEhal — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 28, 2025

Simferopol este o navă de recunoaștere a marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.

Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și era înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.

Deși Ucraina a provocat pierderi mari flotei Rusiei din Marea Neagră, rapoartele despre pierderile navale ucrainene sunt extrem de rare.

Pe parcursul războiului, Rusia a vizat mai multe nave civile în Marea Neagră, inclusiv nave străine.

