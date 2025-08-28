Atac al rușilor aproape de România. Au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 16:33

Rusia a atacat o navă a marinei ucrainene, ucigând un membru al echipajului și rănind alții câțiva, a confirmat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmytro Pletenchuk, pentru Kyiv Independent pe 28 august.

„Eforturile de a aborda consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a declarat Pletenchuk.

Alte detalii ale atacului, inclusiv ora și locația, nu au fost încă dezvăluite.

Mai devreme în cursul zilei, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere medie ucraineană Simferopol în apropierea gurii de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

Simferopol este o navă de recunoaștere a marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.

Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și era înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.

Deși Ucraina a provocat pierderi mari flotei Rusiei din Marea Neagră, rapoartele despre pierderile navale ucrainene sunt extrem de rare.

Pe parcursul războiului, Rusia a vizat mai multe nave civile în Marea Neagră, inclusiv nave străine.

