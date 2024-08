Încă o dovadă a cinismului lui Putin. O cantină pentru copii din Ucraina, ținta unei lovituri FOTO

Rusia a lovit o cantină pentru copii în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, rănind mai mulți copii, a declarat marţi, 20 august, guvernatorul regional, citat de Reuters.

Potrivit Nexta, în urma loviturii au fost răniți copii și adolescenți, cu vârste între 11 și 18 ani.

Un copil este în stare gravă după lovitura asupra satului Malokaterînivka, a declarat Ivan Fedorov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

El nu a precizat tipul de armă folosit.

❗️ Four children and an 18-year-old girl were wounded in Malokaterynivka

According to the National Police, the ammunition hit near a trading booth.

Four children: 11, 14, 15 and 17 years old, and a girl were wounded as a result of the hit. The 15-year-old boy was taken to the… pic.twitter.com/alvXcO4Hkj