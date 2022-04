Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat luni, 18 aprilie, că armata rusă a atacat un centru logistic al forţelor ucrainene de lângă Liov, în care se aflau arme de fabricaţie străină, a relatat agenţia de presă TASS.

Potrivit ministerului, forţele ruse au distrus şi un centru de reparaţii pentru rachete balistice de tip Tochka-U în oraşul Dnipro.

As a result of the morning attack on #Lviv, the number of death rose to 7 people. 11 people are injured.

According to the city authorities, 4 rockets hit the warehouses and one more hit the service station. pic.twitter.com/SmupxhK0EV