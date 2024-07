Cel puţin 4 civili au fost ucişi şi 27 au fost răniţi miercuri, 3 iulie, într-un atac al Rusiei cu rachete şi drone explozive asupra oraşului Dnipro din zona est-centrală a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional, informează AFP.

"Patru morţi în urma atacului rus în această dimineaţă. 27 de persoane au fost rănite", a anunţat guvernatorul regional Serghei Lîsak pe reţelele sociale. Dintre răniţi, 11 au fost spitalizaţi, iar două persoane sunt în stare gravă, a adăugat el.

Un bilanţ precedent oficial informa despre trei morţi şi 18 răniţi.

And Europe is sleeping and Biden is hesitating. pic.twitter.com/YfhpadxOsY

Non-stop explosions! As russian missiles hit the Dnipro this morning, local TG channels publish scary video evidence.

Loviturile ruse au avariat un centru comercial şi o benzinărie, a adăugat la rândul său preşedintele adunării regionale, Mikola Lukaşuk, denunţând un "atac masiv". El a postat fotografii cu un imobil şi cu maşini având geamurile sparte.

Potrivit media ucrainene, este vorba de un centru comercial care mai fusese lovit de o rachetă rusă la sfârşitul lui decembrie.

More than 7 explosions in the Dnipro! The city is under a powerful attack by the terrorist russia now the president state of the @UN Security Council! There are dead and wounded! The vid shows the shopping center in Dnipro! May russia b in h€lll @IntlCrimCourt ! pic.twitter.com/jw7nppHyvh

Miercuri dimineaţa, 3 iulie, Rusia a lansat şapte rachete ghidate şi de croazieră, cinci drone explozive şi o a şasea de recunoaştere asupra regiunii Dnipropetrovsk, a cărei capitală este oraşul Dnipro, a anunţat comandamentul forţelor aeriene ucrainene.

Apărarea aeriană a Ucrainei a reuşit să distrugă cinci rachete şi toate dronele, a dat asigurări comandantul Mikola Oleşciuk într-un comunicat.

Important centru industrial şi ştiinţific, oraşul Dnipro avea aproape un milion de locuitori înainte de declanşarea invaziei ruse în Ucrainei, în februarie 2022.

In the morning, the Russians shelled #Dnipro with "shaheds" and missiles, air defense worked in the city. A shopping center was damaged.

It is reported that there are already 3 dead and 18 wounded. pic.twitter.com/NEVrxOfB8q