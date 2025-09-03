Atac aerian rusesc asupra Kievului. „Rămâneţi în adăposturi” FOTO

Unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, 3 septembrie, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunțat administrația militară a orașului.

De asemenea, alerte de raid aerian au avertizat, în toată țara, cu privire la atacuri cu rachete și drone, scrie Reuters.

”Apărarea aeriană operează la Kiev! Rămâneți în adăposturi până când este dat semnalul!”, a afirmat, pe Telegram, Timur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev.

Ukraine's school year began just yesterday. And this morning, children in Kyiv were forced to study in the subway due to a Russian drone attack on the city. Putin's words and promises are empty. The reality is that Ukrainian children are in shelters in broad daylight. Russia's… pic.twitter.com/UyNBEaGUKa — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 2, 2025

Atac ucrainean în inima industriei ruse de armament

În noaptea de sâmbătă, 30 august, o operațiune desfășurată de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a vizat cu succes unul dintre obiectivele sensibile ale industriei militare ruse: un depozit subteran de materiale explozive din cadrul combinatului chimic din orașul Aleksin, regiunea Tula.

Ads

Ținta a fost aleasă cu precizie, într-un context în care capacitatea Kremlinului de a produce muniție la scară industrială continuă să fie o miză centrală în războiul de uzură din estul Ucrainei.

Reacția Rusiei la atac

Rusia a minimalizat pagubele.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană ar fi interceptat o parte dintre drone și că nu există victime sau pagube semnificative. Cu toate acestea, lipsa unor imagini oficiale și contradicțiile dintre relatările instituționale și cele ale localnicilor alimentează suspiciunea că autoritățile ruse evită să admită pierderi semnificative într-un sector strategic.

Ads