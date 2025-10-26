Deși înaintează hotărât, corpul lui Oleksandr Volobuiev este ușor înclinat, ca și cum s-ar apăra de aerul încă încărcat de fum și resturi căzătoare. Cu fața concentrată, general-maiorul din Serviciul Ucrainean de Protecție Civilă strânge cu grijă un mic pachet prețios, înfășurat în haina sa – din care se zăresc doi pantofiori roz.

Imaginea a devenit simbolul unei operațiuni dramatice de salvare, după ce o grădiniță din orașul Harkov a fost lovită direct de o dronă rusească. Fotografia s-a răspândit rapid în mediul online, stârnind emoție atât în Ucraina, cât și în restul lumii, scrie BBC.

În clădirea cuprinsă de flăcări se aflau 48 de copii adăpostiți în subsol. A fost doar unul dintre numeroasele acte de curaj din acea zi – dar puține imagini surprind mai bine realitatea tot mai dură a invaziei rusești, care afectează profund viața civililor, în special a celor mai vulnerabili.

„Am primit apelul că o grădiniță fusese atacată”, povestește Oleksandr Volobuiev. „Știind că acolo sunt copii, am plecat imediat, cu inima strânsă.”

La finalul acelei zile, bărbatul care purta în brațe o fetiță salvată din ruine avea să fie numit erou național.

"Я за свои почти 50 лет службы не был таким популярным" Ads Фото "седого мужчины" с ребенком на руках разлетелись в интернете после удара РФ по детсаду в Харькове. Это Александр Волобуев – он почти 47 лет работал спасателем и 8 лет возглавлял службу по чрезвычайным ситуациям области pic.twitter.com/OuplggHXMw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 24, 2025

Într-o imagine surprinsă într-o fracțiune de secundă, ucrainenii au văzut nu doar efectele noii strategii rusești – intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile – ci și propria lor reziliență și hotărâre.

Nu este clar de ce grădinița „Honey Academy”, o clădire solidă cu două etaje din districtul Holodnohirsk, a fost lovită de o dronă Shahed.

Zgomotul surd al acestor arme de fabricație iraniană, care transportă o încărcătură explozivă de 50 kg, este deja familiar nu doar militarilor de pe front, ci și civililor din întreaga țară.

Deși dronele pot fi precise, numărul mare lansat de Rusia în fiecare val de atacuri asupra orașelor duce inevitabil la erori.

Moscova neagă în mod constant că vizează zonele rezidențiale, însă hărțile nu indică nicio țintă militară în apropierea grădiniței, iar autoritățile ucrainene vorbesc despre un atac deliberat.

„Nu există și nu va exista niciodată o justificare pentru un atac asupra unei grădinițe”, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Este evident că Rusia devine tot mai îndrăzneață.”

Fedir Uhnenko, ofițer de presă al Serviciului de Apărare Civilă, s-a numărat printre cei care au ajuns primii la fața locului. De obicei, el nu participă direct la misiuni de intervenție, însă de data aceasta a știut că trebuie să acționeze.

„Am fost surprins că nu a plâns – deși teama i se citea în ochi”

„A fost o explozie uriașă și le vedeam groaza în ochi”, spune el despre momentul în care a găsit copiii adăpostiți în subsol.

Sirenele de alertă îi trimiseseră acolo chiar înainte de lovitură, dar focul, fumul și dărâmăturile le puneau viața în pericol.

Rând pe rând, salvatorii și civilii veniți în ajutor au început să scoată copiii din clădire.

Fedir, ca și superiorul său Oleksandr, a fost fotografiat purtând un copil în brațe – un băiețel pe care îl liniștea pe tot parcursul drumului.

„I-am spus că totul va fi bine, că nu are de ce să se teamă”, își amintește el. „Când am ieșit, o mașină ardea. Am fost surprins că nu a plâns – deși teama i se citea în ochi.”

Camera montată pe casca sa a înregistrat întreaga operațiune, surprinzând imagini care au făcut înconjurul lumii.

Copiii au fost duși într-un punct de adăpost aflat la câteva sute de metri distanță. Niciunul nu a fost rănit, însă pericolul fusese real.

O persoană aflată în apropiere a murit, iar alte nouă au fost rănite – una cu arsuri grave, alta cu o amputație traumatică.

Salvatorii știau că pericolul nu trecuse: riscul de incendiu, prăbușiri sau fum era dublat de amenințarea unui al doilea atac. Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că lovește aceeași țintă de două ori, pentru a ucide echipele de intervenție.

A doua zi, un astfel de „dublu atac” a ucis un pompier și a rănit alți cinci, într-un sat de lângă Harkov.

Kievul consideră că Rusia a recurs la atacuri asupra civililor din disperare, după ce nu a reușit să obțină progrese semnificative pe front.

Atât Oleksandr, cât și Fedir spun că experiența de la grădiniță nu le-a schimbat convingerea.

„De la început am știut că trebuie să trecem prin toate acestea și să învingem”, afirmă Oleksandr.

