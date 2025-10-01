Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 08:26
299 citiri
Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
Clădire incendiată în Ucraina Foto: Captură video/X/@GabeZZOZZ

Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat mai multe incendii și a rănit șase persoane, în noaptea de marţi spre miercuri, 1 octombrie, au anunţat oficiali regionali, citaţi de Reuters.

Cinci dintre cei răniţi, toţi adulţi, au fost transportaţi la spital, a afirmat, pe Telegram, Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Igor Terekov, primarul din Harkov, al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, care este şi capitala regiunii Harkov, a afirmat că atacul a provocat şi un incendiu într-una dintre pieţele oraşului şi în clădiri rezidenţiale.

Fotografiile şi imaginile video arată cum pompierii intervin, noaptea, în timp ce flăcările cuprind ceea ce par a fi tarabe din piaţă şi alte structuri.

Regiunea Harkov, care se află în apropiere de graniţa cu Rusia, a fost ţina unor atacuri aeriene constante ale Rusiei de la începutul războiului.

Moscova nu a comentat deocamdată în legătură cu atacul.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 şi a dus timp de trei ani un război sângeros şi brutal. Ambele părţi neagă că ţintesc civili, afirmând că atacurile lor vizează distrugerea infrastructurii cruciale pentru război.

