Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat mai multe incendii și a rănit șase persoane, în noaptea de marţi spre miercuri, 1 octombrie, au anunţat oficiali regionali, citaţi de Reuters.

Cinci dintre cei răniţi, toţi adulţi, au fost transportaţi la spital, a afirmat, pe Telegram, Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Igor Terekov, primarul din Harkov, al doilea cel mai mare oraş din Ucraina, care este şi capitala regiunii Harkov, a afirmat că atacul a provocat şi un incendiu într-una dintre pieţele oraşului şi în clădiri rezidenţiale.

Russian Iskanders targeted Ukrainian energy infrastructure in the Kharkov region. pic.twitter.com/8gk78gtDMx — ayden (@squatsons) September 30, 2025

Fotografiile şi imaginile video arată cum pompierii intervin, noaptea, în timp ce flăcările cuprind ceea ce par a fi tarabe din piaţă şi alte structuri.

Reports state that two waves of bombs and missile strikes hit the city of Kharkov. A shopping center was completely burned to the ground. pic.twitter.com/zXNOi3EtzS — Gabe (@GabeZZOZZ) October 1, 2025

Regiunea Harkov, care se află în apropiere de graniţa cu Rusia, a fost ţina unor atacuri aeriene constante ale Rusiei de la începutul războiului.

The Russian army launched a combined attack (using Geranium kamikaze UAVs, ballistic missiles, and aerial bombs) on targets in Kharkov last night. Teploenergo Power Plant No. 5 and other energy facilities in the city were reportedly hit. pic.twitter.com/LCiTKBtLEd — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) October 1, 2025

Moscova nu a comentat deocamdată în legătură cu atacul.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 şi a dus timp de trei ani un război sângeros şi brutal. Ambele părţi neagă că ţintesc civili, afirmând că atacurile lor vizează distrugerea infrastructurii cruciale pentru război.

