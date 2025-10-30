Rusia atacă masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Zeci de persoane rănite în urma bombardamentelor FOTO/VIDEO

Cel puţin 21 de persoane - inclusiv şapte copii - au fost rănite în bombardamente ruse vizând infrastructura ucraineană, care au lăsat fără electricitate o mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi, 30 octombrie, anunţă autorităţile, potrivit AFP.

Echipamente ale unor centrale termice din mai multe regiuni din Ucraina au fost grav avariate, a anunţat furnizorul ucrainean de energie DTEK.

🔴 Russian forces conducted a massive attack against Ukraine, targeting energy and gas infrastructure. pic.twitter.com/WgcrSmUTms — UNITED24 Media (@United24media) October 30, 2025

El denunţă ”al treilea atac masiv împotriva centralelor termice din octombrie” încoace.

”Rusia lansează din nou un atac masiv cu rachetă şi dronă împotriva infrastructurilor energetice ucrainene”, a scris pe reţele de socializare ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk.

Ads

Operatorul energetic public Ukrenergo a anunţat mai întâi întreruperi ale curentului în majoritatea regiunilor ucrainene joi dimineaţa, iar apoi au avut loc întreruperi de sarcină în vederea restabilirii echilibrului între producţie şi consum în reţea.

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în Zaporojie (sud-est), a anunţat pe Telegram şeful Administraţiei Militare regionale, Ivan Fedorov.

”Între răniţi se află şase copii, trei fete şi trei băieţi. Copiii au vârste cuprinse între trei şi şase ani”, a precizat el.

O înregistrare video a unui atac, postată pe reţele de socializare de către serviciile ucrainene de salvare, surprinde un imobil distrus şi pompieri intervenind în apropierea unui crater plin de moloz.

Alte cinci persoane - inclusiv un copil în vârstă de şapte ani care se afla în stare gravă - au fost rănite în regiunea Viniţa (vest).

O persoană a fost rănită în regiunea Kiev.

Ads

SYMPATHETIC TARGET: Russia's priority tragets are Ukrainain apartment buildings. Ukraine's priority targets are Russian energy and military manufacturing sites. pic.twitter.com/5gWBKp7FqV — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) October 30, 2025

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât 170 de drone ucrainene pe timpul nopţii de miercuri spre joi - inclusiv 48 în regiunea Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, şi nouă în regiunea Moscova, dintre care şase se îndreptau către capitală.

#UkraineRussiaWar #MilitarySummary Ads 💥 Russia launched another massive strike on Ukraine's energy infrastructure using hundreds of drones and dozens of rockets. Energy facilities were again targeted, mainly in western regions. ⚔️ Russian forces continue crushing Ukrainian troops… pic.twitter.com/q9DdAN3E93 — Military Summary (@MilitarySummary) October 30, 2025

Rusia a menţinut un baraj aproape constant de atacuri cu dronă şi rachetă vizând mai ales instalaţii energetice ucrainene, în timp ce-şi continuă invazia la scară mare pe care a lansat-o în februarie 2022.

Ucraina şi-a intensificat, la rândul său, atacurile vizând rafinării de petrol şi alte instalaţii energetice ruse.

Ads