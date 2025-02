Rușii au atacat un oraș din Ucraina cu o rachetă balistică. Cinci oameni au murit și zeci au fost răniți VIDEO/FOTO

Un atac rusesc a ucis cinci civili şi a rănit peste 30 în oraşul Izium din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, distrugând parţial sediului consiliului municipal, au declarat marţi, 4 februarie, oficialii, relatează Reuters.

Forţele ruse au lovit districtul central al oraşului folosind o rachetă balistică, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov pe Telegram, citând informaţii preliminare.

O fată în vârstă de 15 ani se numără printre răniţi, iar trei persoane au fost supuse unei intervenţii chirurgicale, a adăugat el.

„Această brutalitate nu poate fi tolerată. Trebuie exercitată o presiune maximă asupra Rusiei - prin forţă militară, sancţiuni şi diplomaţie - pentru a opri teroarea şi a proteja vieţile”, a comentat preşedintele Volodimir Zelenski pe X.

This building is a center for administrative services, tax and social services. Russians knew exactly where to hit in the middle of the working day.

🕯Russian February 4 missile strike on the city council in #Izium killed 5 people and injured 34 people.

Salvatorii au continuat să lucreze la faţa locului, a adăugat el.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.

As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc