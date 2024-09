Rusia a lovit foarte aproape de granița României. Bilanțul victimelor: trei morți și 14 răniți FOTO/VIDEO

Trei persoane au fost ucise şi alte 14 au fost rănite în urma unui atac rusesc care a avut loc în zori asupra oraşului Izmail din regiunea Odesa, aflat foarte aproape de România, de partea cealaltă a Dunării, relatează Ukrainskaia Pravda.

”Dimineaţă, inamicul a recurs la terorizarea pe scară largă a oraşului Izmail. Ruşii au lansat drone de atac în sudul regiunii noastre. Activitatea forţelor de apărare aeriană a durat mult şi a fost asiduă. Din păcate, atacul a ucis trei persoane: două femei născute în 1934 şi 1955 şi un bărbat în vârstă de 73 de ani. 11 persoane au fost rănite, inclusiv un copil”, a scris pe Telegram de Oleh Kiper, şeful administraţiei regionale din Odesa.

Ulterior, serviciile de urgenţă au anunţat că cel puţin 12 persoane au fost rănite, iar Biroul Procurorului General a raportat 14 răniţi, inclusiv 3 copii.

