În zorii zilei de joi, 28 august, în jurul orei 3:00, exploziile s-au auzit din nou în capitala ucraineană. Pentru locuitorii Kievului, sunetul rachetelor nu mai aduce surpriză, ci o alegere dureroasă: să caute adăpost sau să rămână în pat, sperând că nu vor fi printre cei loviți.

În cartierul Darnițki, la est de oraș, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost aproape distrus. Două explozii au făcut prăpăd la capătul clădirii, provocând moartea a 17 persoane. Printre victime se numără și patru copii. Cel puțin zece persoane sunt în continuare dispărute.

Locuind lângă Uzina Radio din Kiev și o gară, Andrii Liutii, în vârstă de 22 de ani, știa că un atac cu rachete rusești asupra clădirii sale de la marginea capitalei era inevitabil.

Întrucât Rusia vizează în mod regulat atât instalațiile militare, cât și cele nemilitare din oraș, Liutii încearcă să coboare la adăpost cu mama sa de fiecare dată când Rusia lansează rachete balistice asupra Kievului.

„Știm că, dacă sunt rachete balistice, există șanse mari să zboare direct spre noi”, a declarat Liutii pentru Kyiv Independent, la doar câteva ore după ce clădirea sa a fost lovită de cel mai recent atac al Rusiei asupra Kievului.

În primele ore ale zilei de 28 august, Rusia a declanșat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra Kievului și a altor orașe aflate departe de linia frontului. Autoritățile locale au raportat că cel puțin 23 de persoane au fost ucise în capitală, majoritatea în clădirea cu cinci etaje a lui Liutii, în cartierul industrial, dar confortabil, Darnițki.

Soldatul Ivan Jeleźko, locatar al blocului de peste 20 de ani, privea la apartamentul său distrus de la etajul al doilea. Printre cei morți se aflau prieteni din copilărie și rude ale cunoscuților. „Nu e nimic nou pentru mine”, a spus el, cu o voce lipsită de speranță. „Sunt doar fericit că familia mea a scăpat.”

At least 21 people, including four children, were killed and dozens more wounded after Russia struck Kyiv on Thursday, hitting the EU delegation building and other sites in one of the heaviest attacks on Ukraine in months. pic.twitter.com/zOGRbpXW5k — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025

Un atac fără consecințe vizibile pentru Moscova

Atacul asupra Kievului, cel mai grav din ultima lună, a survenit la scurt timp după întâlnirea fără rezultat dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurată în Alaska. A fost o lovitură complexă: peste 620 de rachete și drone au fost lansate asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene. Capitala a fost lovită în cel puțin 23 de puncte, inclusiv în apropierea sediului British Council și a misiunii Uniunii Europene.

Rușii au tras 11 rachete balistice, 20 de rachete de croazieră H-101 și 598 de drone Shahed și drone momeală. O mare parte au fost interceptate sau bruiate, dar trei rachete balistice de mare viteză, una Kinjal și două Iskander, precum și două rachete de croazieră nu au fost oprite, conform datelor forțelor aeriene.

Președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „un act deliberat de teroare” și a cerut aliaților occidentali „un semnal puternic și unitar către Moscova”. A subliniat că numai un răspuns coordonat la nivelul liderilor europeni ar putea schimba ecuația războiului.

Într-o întâlnire virtuală cu liderii din Polonia, Țările Baltice și Danemarca, Zelenski a cerut clarificări privind garanțiile de securitate post-conflict: „Europa nu trebuie să rateze acest moment. Trebuie să definim o bază reală pentru acțiune comună.”

Diplomație în impas și reacții internaționale fără urmări concrete

În timp ce Kievul cere acțiuni, reacțiile internaționale rămân, în mare parte, declarative. Franța a denunțat „teroarea rusă”, Germania a vorbit despre „adevărata față a Rusiei”, iar Marea Britanie a acuzat Kremlinul că sabotează orice speranță de pace.

Ambasadorii ruși la Bruxelles și Londra au fost convocați, în timp ce Moscova a susținut că a vizat doar „infrastructură militară și obiective adiacente”, fără a-și asuma responsabilitatea pentru victimele civile.

La Washington, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sec: „Președintele Trump nu a fost surprins de atac. Nici mulțumit, dar nici surprins.” O formulare care reflectă, de fapt, o lipsă de direcție în răspunsul american.

O pace tot mai îndepărtată

După eșecul summitului din Alaska, Rusia a refuzat orice compromis. Putin cere capitularea completă a Ucrainei în estul regiunii Donețk și încetarea sprijinului militar occidental. Condiții inacceptabile pentru Kiev. Între timp, armata rusă anunță noi cuceriri în Donbas, iar Ucraina ripostează lovind rafinării din teritoriul rus – lovituri numite „răspuns echitabil”.

Zelenski continuă să insiste că doar desfășurarea unor forțe occidentale în Ucraina ar putea garanta pacea pe termen lung – o idee pe care Moscova o respinge categoric.

În așteptarea unui nou cadru de negocieri, oamenii din Kiev nu sunt prea optimiști, scrie The Guardian. Iulia Maistruk își strânge copilul la piept și repetă, cu voce joasă, ce pare să fi devenit un motto amar al rezistenței ucrainene: „Patriotismul nostru e mai puternic decât frica.”

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că este evident că Moscova nu are niciun interes în negocierea încheierii războiului. „Atacurile intense asupra Kievului demonstrează cine este de partea păcii și cine nu are nicio intenție să creadă în calea negocierilor”, a spus ea.

Kremlinul a declarat că este „încă interesat” de diplomație, dar va continua să lanseze atacuri asupra Ucrainei.

