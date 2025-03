Rusia a atacat Kievul, înaintea noilor negocieri de pace. Incendii în mai multe blocuri VIDEO

Rusia a efectuat un atac cu drone asupra Kievului sâmbătă noapte, cel puţin şapte persoane fiind rănite, iar mai multe incendii s-au produs în clădiri de apartamente din întregul oraş, au declarat oficialii ucraineni duminică dimineaţa, 23 martie.

„Un atac masiv al dronelor inamice asupra Kievului. Până în prezent, şapte locuitori ai capitalei au fost răniţi. Unul dintre ei a fost spitalizat”, a declarat primarul Vitali Klitschko într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Serviciile de urgenţă au fost trimise în mai multe districte ale oraşului unde au fost raportate incendii, a adăugat Klitschko.

Russians are currently attacking Kyiv with swarms of Shahed drones, striking residential buildings all over the city. pic.twitter.com/j2TM9qjBPQ