Atac masiv rusesc în Kiev. Cel puțin opt persoane au murit, printre care un copil FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 08:34

Bloc ucrainean atacat de ruși Foto: X/@ZelenskyyUa

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, şi a provocat cel puţin opt morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice întreprinse de Donald Trump pentru a încerca să pună capăt conflictului se împotmolesc.

Jurnaliştii AFP au auzit explozii puternice în capitală şi au văzut o rachetă care era doborâtă, resturile incandescente căzând, în timp ce au auzit sunete care sugerau prezenţa unor drone.

Administraţia militară a raportat 8 morţi, dintre care un adolescent de 14 ani, şi cel puţin 20 de răniţi, menţionând un atac cu rachete şi drone care a provocat pagube în mai multe cartiere.

Atacurile ruseşti asupra Kievului au fost calificate drept „masive” de primarul Vitali Klitschko.

„Conform primelor informaţii operaţionale, numărul morţilor a ajuns la trei, iar al răniţilor la nouă. Printre morţi se află şi un copil”, a indicat administraţia militară. Un bilanţ anterior menţiona cel puţin un mort şi cinci răniţi.

„În cartierul Darnitski, informaţiile preliminare indică faptul că o clădire de cinci etaje s-a prăbuşit”, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Şeful administraţiei militare a capitalei, Timur Tkatchenko, a menţionat anterior un „atac balistic rus” care a provocat, printre altele, un incendiu într-o grădiniţă şi într-un bloc de locuinţe.

Jurnaliştii AFP au văzut locuitori ai capitalei refugiindu-se într-un subteran, urmărind evenimentele pe Telegram. Alţii s-au refugiat cu sacii de dormit în metrou.

„Asta este tot ce trebuie să ştiţi despre statul terorist, Putin şi „dorinţa” lor de pace”, a reacţionat şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Yermak, pe Telegram.

O alertă aeriană rămânea în vigoare pe întreg teritoriul Ucrainei în jurul orei 02:00 GMT.

În afara capitalei, compania feroviară ucraineană a raportat un „atac masiv” rus care a provocat întreruperi de curent în regiunea Vinnitsia (centru), provocând întârzieri în trafic.

La sfârşitul lunii iulie, bombardamentele ruseşti au provocat peste 30 de morţi, dintre care cinci copii, la Kiev, unul dintre cele mai sângeroase atacuri din capitala ucraineană de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă în 2022.

Aceste atacuri l-au determinat pe Donald Trump să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a accepta un armistiţiu şi au condus la întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska.

După acest summit, urmat de o vizită la Washington a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, însoţit de aliaţii săi europeni, liderul american a declarat că doreşte să pregătească o întâlnire faţă în faţă între preşedinţii rus şi ucrainean.

De atunci, însă, nu s-au înregistrat progrese în vederea unui astfel de summit, Moscova şi Kievul atacându-se reciproc pentru blocaj.

Înainte de încheierea unui ipotetic acord de pace, Ucraina doreşte să obţină garanţii de securitate din partea Occidentului pentru a descuraja Moscova de la orice nou atac.

Kremlinul s-a declarat miercuri „defavorabil” unei eventuale trimiteri de trupe europene în Ucraina în cadrul unui potenţial acord de pace.

Zelenski a asigurat că vede „semnale foarte negative şi arogante din partea Moscovei în ceea ce priveşte negocierile” de pace. El a făcut apel la „exercitarea de presiuni” pentru a „forţa Rusia să ia măsuri concrete”.

El a anunţat că membrii echipei sale se vor întâlni vineri, 29 august, la New York, cu reprezentanţi ai administraţiei Donald Trump.

Pentru a pune capăt atacului său, Rusia cere în special ca Ucraina să îi cedeze patru regiuni parţial ocupate, pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la aderarea la Alianţa Atlantică. Condiţii pe care Kievul le consideră inacceptabile.

Armata rusă, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, în est şi sud, şi-a accelerat avansul pe teren în ultimele luni, în faţa unităţilor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate.

Marţi, pentru prima dată, Ucraina a recunoscut că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipro (centru-est), unde Moscova revendica avansuri încă din luna iulie.

Această regiune nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.

