Atac al Rusiei asupra unor nave din Marea Neagră. Printre victime sunt cetățeni străini

Ucraina susține că armata rusă a lovit două nave din Marea Neagră. Loviturile s-au soldat cu mai multe victime și pagube la cele două nave, susține ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Sybiha a declarat pe X că cele două nave au fost avariate în centrul de export de cereale din Marea Neagră, fără a oferi detalii cu privire la starea navelor.

In just two days Russian ballistic attacks damaged two civilian cargo vessels in Odesa. Yesterday, one with corn bound for Italy. Another one today, killing one and wounding five people. There were damaged vessels earlier in September. This is a deliberate terrorist tactic.