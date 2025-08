Un nou atac aerian al Federației Ruse a lovit în plin orașul Odesa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 18 spre 19 iulie, aducând din nou războiul în apartamentele civililor. O femeie a murit, iar cel puțin trei persoane au fost rănite după ce un bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări în urma unei lovituri cu drone, informează Kyiv Independent.

„Odesa a fost atacată cu drone de luptă – peste 20 de aparate au venit din mai multe direcții,” a transmis primarul Ghennadii Truhanov într-un mesaj pe Telegram, postat la primele ore ale dimineții.

Russians again targeted Odesa, slamming Shahed drones into apartment buildings.

Just daily mass murder all over Ukraine as Europeans plan their weekend shopping, cycling, and Netflix. pic.twitter.com/rtYGNmj52D