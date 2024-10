Un nou atac grav al Rusiei în apropierea graniței României. Mai mulți morți și răniți

Un atac rus cu rachete balistice a ucis şase persoane şi a rănit alte 11 în regiunea de coastă Odesa, în sudul Ucrainei, potrivit autorităţilor. De asemenea, o navă civilă sub pavilion panamez a fost avariată.

Informația a fost făcută publică de Oleksii Kuleba, viceprim-ministru al Ucrainei pentru Redresare și ministru al Infrastructurii.

"Atacul inamicului a făcut, din păcate, şase morţi şi opt răniţi, dintre care patru în stare gravă. Toate victimele sunt cetăţeni ucraineni", a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe Telegram.

Atacul a lovit o navă civilă de containere sub pavilion Panama, potrivit guvernatorului.

"Acesta este al treilea atac asupra unei nave civile în ultimele patru zile", a adăugat el.

Rusia a luat ca ţintă regiunea ucraineană de coastă Odesa pe tot parcursul războiului, lovind nave şi silozuri de cereale în ceea ce Kievul consideră o încercare ilegală de a-i distruge capacitatea de export.

Kyiv has officially confirmed the rocket attack on the port of Odessa, in which the Panamanian-flagged container ship Shui Spirit, which was transporting ammunition for the Kyiv regime, was destroyed.

Alexey Kuleba, Zelensky's deputy chief of staff, reported five dead and nine… pic.twitter.com/kC2f6eKBej